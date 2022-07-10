Участников и гостей фестиваля Epic Con в Петербурге эвакуировали

В Петербурге эвакуировали участников фестиваля фантастики, косплея, кино и видеоигр Epic Con. Во время мероприятия сработала пожарная тревога.

Первый день фестиваля проходил в субботу, 9 июля, в комплексе DDA. Администрация комплекса попросила посетителей покинуть территорию здания из-за пожарной тревоги, которая внезапно сработала. При этом утром посетители мероприятия рассказывали в социальных сетях, что не могли попасть на фестиваль из-за очередей, в которых пришлось стоять по несколько часов.

На странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что в 19:00 на мероприятии должна была пройти автограф-сессия с исполнителем роли Сергея Разумовского из фильма "Майор Гром" Сергеем Горошко.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в этом году в Петербурге проведут Международный фестиваль циркового искусства. Фестиваль пройдет на площадке старейшего российского цирка имени Чинизелли. Участвовать пригласили все страны, где есть цирковое искусство.