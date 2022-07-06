В этом году в Петербурге проведут Международный фестиваль циркового искусства

В 2022 году в Петербурге пройдет Международный фестиваль циркового искусства. Такое решение приняли после того, как организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались принимать участников из России. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По е словам, российские артисты всегда были признанными лидерами в мире цирка. Она отметила, что откз приглашать российских артистов в Монте-Карло не отменяет мирового признания отечественного циркового искусства. Также Любимова заявила, что такие запреты лишь разрушают сотрудничество, складывающееся долгие годы.

В Петербурге фестиваль пройдет на площадке старейшего российского цирка имени Чинизелли. Участвовать пригласили все страны, где есть цирковое искусство. В ближайшее время будут определены даты проведения мероприятия.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцам показали увлекательный спектакль на фестивале уличных театров на набережной Карповки.