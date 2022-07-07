Продавец подрался с петербурженкой из-за колокольчиков на двери магазина

На жительницу Выборгского района напали продавцы алкогольного супермаркета. Женщина сделала замечание из-за постоянного шума. Об этом сообщает "Мегаполис".

Магазин находится на улице Шостаковича и вопреки правилам продавал алкоголь после 22:00. Вокруг супермаркета из-за этого даже ночью собираются желающие выпить. Пострадавшая вместе со своей семьей проживают на втором этже, прямо над магазином. На его двери весит колокольчик.

Девушка вместо со своей мамой зашла к продавцам в среду, 6 июля, и попросили снять раздражающий их слух предмет. Однако они не нашли понимание с сотрудниками магазина. Диалог перешел в потасовку.

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