В Петербурге осудили женщину, выбросившую новорожденную дочку

В петербургском суде гражданку Узбекистана приговорили к 3,5 годам колонии за убийство своей новорожденной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что в Колпинском районном суде был оглашен приговор в отношении Наргизы Хамроевой. Она была признана виновной в совершении преступления по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как установил суд, в сентябре прошлого года она родила девочку на берегу реки Ижора в Колпино. Экспертиза установила, что новорожденная была доношенной и без пороков. Однако мать не обратилась за помощью, положила дочку в пакет, завязала его узлом, таким образом перекрыв ему кислород, и выбросила в реку. Увидев, что пакет упал на отмель, она снова спустилась к реке и повторно выбросила пакет в воду, после чего ушла. Тело малышки нашли спустя два дня, а еще через неделю арестовали нерадивую мать.

Женщина не признала своей вины, объяснив, что потеряла сознание, а пришла в себя уже дома.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, как труп девочки обнаружили.