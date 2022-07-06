На Броневой улице петербуржец насмерть разбился на самокате

Смертельное ДТП вечером во вторник, 5 июля, произошло в Кировском районе Петербурга. Инцидент случился около дома №4 на Броневой улице. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП.СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях с места происшествия видно, что мужчина сильно ударился головой об асфальт. Из-за травмы он потерял много крови. Автор поста попросил петербуржцев аккуратнее вести себя на электросамокатах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о другом происшествии с мобильным транспортом. У моста Александра Невского сбили подростка на электросамокате. ДТП произошло в среду, 15 июня, у дома 08:30 у дома №2 по площади Александра Невского. Там 50-летний мужчина на машине на нерегулируемом пешеходом переходе не заметил и протаранил 16-летнего подростка.