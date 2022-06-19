На Алтае четвертый день ищут пропавшую туристку из Петербурга

Поиски туристки из Петербурга продлжают спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС. Ее ищут четвертые сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что петербурженка перестала выходить на связь еще в четверг, 16 июня. Она пропала, когда переходила через слияние рек Аккем и Ярлу. Спасатели каждый день осматривают территорию с борта вертолета и в пешем порядке.

В минувшую субботу, 18 июня, сотрудники МЧС обследовали участок протяженностью 15 километров. Сегодня они работают в четвертом квадрате от каньона до слияние рек. Пока не удалось обнаружить что-либо, что указывало бы на местонахождение женщины. Поиски собирются продолжать.

В таких случаях работа по поиску пропавших без вести может занять продолжительное время. Спасатели тщательно обследуют береговую линию по скользким камням.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что банда петербургских мошенников хотела обманом получить квартиру без вести пропавшей.