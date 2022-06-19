В Курортном районе возросла активность гадюк

Гадюк все чаще замечают в Курортном районе Петербурга. В этот раз змея решила насладиться лучами летнего солнца. Об этом сообщается в группе "Соседи СПЧ" в социальной сети "ВКонтакте".

На тропинки Курортного и Приморского районов выползают змеи. Местные жители попросили горожан быть аккуратнее, когда гуляют по заказнику или около него. Отмечается, что это уже не первый случай в обоих районах.

На кадрах видно, что опасная змея лежит, свернувшись в клубочек, а увидев людей, сразу уползает в кусты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Ленинградской области заметили водяного пастушка. Эта птица внесена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. Небольшая птичка, гуляющая в зарослях тростника, выдала себя криком, который похож на визг поросенка.