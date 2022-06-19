В Ленобласти заметили визжащую как поросенок птицу

В Ленинградской области заметили водяного пастушка. Эта птица внесена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. Небольшая птичка, гуляющая в зарослях тростника, выдала себя криком, который похож на визг поросенка. О встрече с ней рассказал фотограф в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

На снимке, который он прикрепил к публикации, можно заметить птицу с длинным клювом на длинных лапах, которые помогают ей быстро и проворно бегать по топкой местности.

Стоит отметить, что водяной пастушк является скрытной птицей. Её нелегко встретить, ведь она обитает в тростниковых зарослях в заболоченных местах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в лесах Ленинградской области на кустах клюквы еще не осыпались прошлогодние ягоды, которые все еще можно собирать, но уже появились цветы, из которых появятся маленькие ягодки.