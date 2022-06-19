Лихача на «Матизе» со стрельбой задерживали в Петербурге

Сотрудникам полиции в ночь с 12 на 13 июня пришлось устроить погоню за агрессивным водителем. Он превышал скорость, совершал опасные маневры и создавал опасность для других людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель иномарки решил проигнорировать законные требования сотрудников полиции об остановке и увеличил скорость, а после попытался скрыться. Правоохранители организовали преследование на служебном автомобиле.

У дома 15 по Зольной улице инспектор ДПС произвел несколько выстрелов из табельного оружия в воздух и по колесам иномарки, после чего остановил автомобиль. В машине был 41-летний водитель и два пассажира, которые ранее были судимы за сбыт и хранение наркотиков. Всех их доставили в территориальный отдел полиции. В отношении них составили административные протоколы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что подозреваемого в стрельбе в таксиста задержали в Петербурге.