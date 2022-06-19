Подозреваемого в стрельбе в таксиста задержали в Петербурге

В петербургскую полицию обратился таксист, сообщивший об избиении. В больнице у него диагностировали ранение в области живота и сильные ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился у дома №1 на улице Турку. Около 13:00 у заявителя и 18-летнего молодого человека произошла ссора во время оплаты. Парень выстрелил в таксиста из сигнального устройства, после чего покинул место происшествия. На следующий день, в субботу, 18 июня, полицейские по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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