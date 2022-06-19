Пристававшего к прохожим мужчину с ножом задержали на улице Маяковского

Вечером в субботу, 18 июня, жителей Петербурга напугал странный мужчина. Неадекватный гражданин на улице Маяковского подходил к прохожим и приставлял нож к их лицам. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП.СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Свидетели рассказали, что мужчина был не в себе, а прохожие вызвали полицию. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и разобрались в произошедшем. Мужчина сдаваться в руки полиции не хотел, и правоохранителям пришлось столкнуться с активным сопротивлением. Буйного гражданина в итоге удалось задержать и увести к автомобилю. В инциденте никто не успел пострадать.

Цели и причины странного поступка неизвестны. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Невском районе петербуржца задержали из-за ссоры с юным предпринимателем и стрельбы.