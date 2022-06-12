В Невском районе петербуржца задержали из-за ссоры с юным предпринимателем и стрельбы

В Невском районе Петербурга ссора двух мужчин обернулась стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Один выстрел привел к моментальному приезду наряда полиции.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину. Он был сильно пьян. Петербуржец поссорился с 18-летним индивидуальном предпринимателем, живущим по-соседству с местом происшествия. Он выстрелил в юношу из спускового устройства "Сигнал охотника", однако не попал.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции. Также у мужчины был изъят "Сигнал охотника".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Ленинском проспекте со стрельбой задерживали пьяного рецидивиста на Subaru. Инспектор ДПС решил применить табельное оружие, чтобы задержать водителя-нарушителя.