В Петербурге школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отравления веществами

В Центральном районе Петербурга двух школьниц госпитализировали в больницу с отравлением неизвестными веществами.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 18 июня, из дома по Херсонской улице с острым пероральным отравлением неизвестным психотропными веществами госпитализировали двух подростков. Одной из девочек 15-лет и она обучается дома, состоит на учете в ПДН, второй девочке 14 лет.

Школьницы пришли домой к одной из них в состоянии наркотического опьянения, а после им стало плохо. Родителей девочек привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что отравившегося неизвестным веществом школьника госпитализировали из квартиры на Загородном. Врачи поставили диагноз отравление неизвестным веществом депримирующего действия.