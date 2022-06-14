Отравившегося неизвестным веществом школьника госпитализировали из квартиры на Загородном

В ночь на 13 июня в квартиру на Загородном проспекте вызвали бригаду скорой помощи. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», мать нашла своего сына-шестиклассника без сознания.

Школьника увезли в детскую городскую больницу №5. Врачи поставили диагноз отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Состояние подростка оценивается как крайне тяжелое.

Семья пострадавшего несовершеннолетнего полная и неблагополучная. Сам он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в парадной на улице Радищева обнаружили подростка отравившегося алкоголем. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.