У БДТ после прорыва починили трубы

У Большого драматического театра имени Товстоногова после прорыва трубы с горячей водой заменили 3,5 метра ненадежного участка сети. Об этом сообщили в пресс-службе Теплосети.

Дефект на трубопроводе нашли во время проведения плановых гидравлических испытаний. После прорыва специалисты оперативно выехали на место происшествия и заменили изношенное оборудование в тепловой камере. Там установили компенсатор и новую шаровую запорную арматуру. Также восстановили 3,5 метра поврежденного участка сети.

Сейчас горячую воду потребителям подают в штатном режиме. Из-за высокой социальной значимости тепломагистрали "Театральная" руководство предприятия решило провести дополнительную внутритрубную диагностику сети с помощью дистанционного работа-диагноста.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в период с 6 по 10 июня провели гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону сразу в десяти районах Петербурга.