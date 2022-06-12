Пытавшегося дважды переплыть реку Свирь мужчину спасли в Ленобласти

В Ленинградской области спасли мужчину, который пытался дважды переплыть реку Свирь. Об этом рассказали в авариной-спасательной службе региона.

В воскресенье, 12 июня, в День России отчаянный "спортсмен" решил самостоятельно переплыл реку Свирь в районе набережной Красного флота в городе Лодейное поле. Однако экстремал не смог вернуться из-з сильного течения.

Спасатели доставили на берег чуть не утонувшего мужчину и оказали горе-пловцу первую помощь.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Курортном районе Петербурга в бассейне частного дома утонула девочка. Ученица второго класса по недосмотру папы утонула в бассейне во время эпилептического приступа. На теле ребенка не было найденно признаков насильственной смерти.