В Зеленогорске в частном доме девочка утонула в бассейне

В Курортном районе Петербурга в бассейне частного дома утонула девочка. Инцидент произошел вчера вечером, 9 мая.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, происшествие случилось в Зеленогорске. Ученица второго класса по недосмотру папы утонула в бассейне во время эпилептического приступа. Девочке было всего 9 лет. На теле ребенка не было найденно признаков насильственной смерти.

Стоит отметить, что семья полная, на учете не состоит и проживает в Москве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что мать малыша, который утонул в ванной на Авиаконструкторов, арестовали. Приморский районный суд избрал меру пресечения женщине.