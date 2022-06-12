Обводный канал частично перекрыт из-за пожара на "Красном треугольнике"

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение для транспорта в связи с тушением пожара на территории АО "Красный треугольник". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Набережная Обводного канала закрыта от улицы Розенштейна до Старо-Петергофского проспекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что пожарные продолжают тушить одноэтажное здание на Обводном канале, 134, корпус 7. Там горят сто квадратных метров. Девять пожарных расчетов пытаются потушить их по повышенному номеру 1БИС. Также на месте происшествия работают 45 спасателей. В 16:40 сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг 1-БИС. Пока что сведения о пострадавших не поступали. Информация о пожаре поступила в 16:18.