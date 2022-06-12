По повышенному рангу тушат пожар в "Красном треугольнике"

Возгорание на территории АО "Красный треугольник" тушат девять пожарных расчетов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

В настоящее время пожар уже охватил площадь в 100 квадратных метров. На месте происшествия работают 45 спасателей, а также привлекли девять единиц техники. В 16:40 сотрудники МЧС присвоили пожару повышенный ранг 1-БИС. Пока что сведения о пострадавших не поступали. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Информация о пожаре на набережной Обводного канала, 134, корпус 7 поступила в 16:18.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцы уже сообщали о столбах черного дыма, которые валят от "Красного треугольника". В комментариях пользователи рассказали, что столб дыма виден даже от Прибалтийской.