На КАД загорелся автокран

На петербургском КАД загорелся автокран. Очевидцы поделились в социальных сетях снимками пылающего транспорта. Фотографии появились в группе "ДТП и ЧП Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Возгорание случилось в субботу, 11 июня, около 14:00. Автор поста уточнил, что температура в городе сегодня достигла плюс 24 градуса, но в месте, где горел автокран, воздух прогрелся до 800 градусов.

Судя по опубликованным снимкам, автокран стоит на обочине и источает черный густой дым. Также на кадрах можно заметить спасателей, которые прибыли на тушение транспортного средства. Пока что неизвестно по какой причине загорелся автокран.

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