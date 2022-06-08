На Партизана Германа в пожаре погибла женщина

Ранним утром в среду, 8 июня, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар, который унес человеческую жизнь. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

О возгорании в доме №9, в корпусе 2 по улице Партизана Германа стало известно в 05:57. Тушить пламя выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

Выяснилось, что в двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади в три квадратных метров. Потушить пожар удалось почти через час - к 06:46.

На месте пожара нашли погибшую женщину. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после пожара на Лени Голикова двоим потребовалась помощь врачей. В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. В квартире загорелась обстановка в коридоре на площади в два квадратных метра.