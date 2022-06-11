В Сосновом Бору машина сбила двух детей на самокатах

В Ленинградской области двое школьников пытались перейти по "зебре" но их ждала неприятность. На нерегулируемом переходе в четверг, 9 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и региону.

Авария с пешеходами случилась около семи часов вечера на улице 50-летия Октября в Сосновом Бору. Местный житель 52 лет за рулем "Тойота Камри" не стал останавливаться перед "зеброй". В тот момент по ней катились два подростка на механических самокатах.

Псле происшествия медицинская помощь понадобилась школьникам 12 и 13 лет. В состоянии средней степени тяжести оба были госпитализированы.

Оказалось, что сидевший за рулем мужчина не был образцовым водителем и в прошлым. Только в прошлом году его привлекали к ответственности за нарушения ПДД без малого полтора десятка раз. Среди них статьи о превышении скорости и непредоставлении преимущества в движении пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о подробностях серьезной аварии на Дворцовой.