Полиция задержала петербуржцев, пытающихся запустить "наркотический стартап"

В Колпино двое молодых людей создали интернет-магазин, однако он пришелся не по душе Управлению по контроле за незаконным оборотом наркотиков.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в Колпинском районном суде Петербурга арестовали двух местных жителей 22 и 25 лет. Им вменяют покушение на сбыт наркотиков, через недавно созданный ими интернет-магазин под названием "Лавка дядюшки Джо".

Полиция нагрянула к ним в квартиру на бульваре Трудящихся утром 10 июня. Там обнаружили 100 грамм психотропного вещества, шесть свертков и компьютер, где была карта с точными указаниями шести тайников на территории Колпино.

Одного из них обвиняют в учредительстве, а второго считают закладчиком. Ранее оба уже были осуждены за наркотики, но лишь за хранение.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 252 свертка с вероятными наркотиками изъяли при обыске из квартиры на Художников.