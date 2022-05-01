252 свертка с вероятными наркотиками изъяли при обыске из квартиры на Художников

В Выборгском районе Петербурга на проспекте Художников прошел обыск у гражданина республики Беларусь в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», 252 свертка с кристаллообразным веществом желтого цвета, а также 7 прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета и еще 7 пакетов со свертками из черной изоленты.

Позднее экспертиза подтвердила, что запаянное в прозрачный пакет вещество массой 495 граммов являлось наркотиком. Проживающего в квартире фигуранта уголовного дела поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что полкило наркотиков обнаружили у жителя Псковской области, прогуливавшегося по Бассейной улице.