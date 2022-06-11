На улице Руставели за вечер произошло два ДТП с мотоциклами

Вечером в пятницу, 10 июня, сразу две аварии с участием мотоциклов произошли на улице Руставели. По словам очевидцев, один из них столкнулся с машиной на перекрестке с проспектом Лунчарского.

В группе "Мотосолидарность ДТП" в социальной сети "ВКонтакте" свидетели происшествия рассказали, что девушка за рулем машины выезжала под стрелку направо с проспекта Лунчарского на улицу Руставели, однако она выехала не в крайний правый ряд, а в крайний левый, не пропустив мотоциклиста.

По предварительной информации, водителя мотоцикла госпитализировали в больницу с травмой лица и переломом челюсти. В тот же вечер в другой аварии с мотоциклом автомобиль потерял бампер. В результате ДТП пострадал 29-летний мужчина.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге в ДТП с каршерингом и мотоциклом пострадал подросток. В тяжелом состоянии госпитализировали водителя двухколеснго транспорта. Его пассажира, 13-летнего подростка, увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.