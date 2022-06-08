После стрельбы в центре Петербурга ввели план «Перехват»

План "Перехват" объявили в центре Петербурга. Полиция пытается поймать стрелков, которые разъезжают на автомобиле марки KIA. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

В среду, 8 июня, около 17:00 в доме №6 по 6-ой Красноармейской улице была стрельба. Как рассказали очевидцы в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте", стрелявшие с места происшествия скрылись - неизвестные стреляли из травматического оружия.

Чтобы поймать нарушителей полицейские ввели план "Перехват". Предварительно сообщается о двоих пострадавших и двоих подозреваемых. Медики "скорой помощи" оказывают помощь пострадавшим. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургская полиция нашла "Ладу" из-за которой был объявлен план "Перехват". В машине были два мигранта, которые решили устроить принудительную поездку своему земляку.