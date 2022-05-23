В Петербурге нашла «Ладу», из-за которой объявили план «Перехват»

Петербургская полиция нашла "Ладу" из-за которой был объявлен план "Перехват". В машине были два мигранта, которые решили устроить принудительную поездку своему земляку в Невском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МВД, в полицию обратился 27-летний приезжий с просьбой спасти своего родственника от посетителей. По его словам, 22-летнего молодого человека силой усадили в машину у станции метро "Ломоносовская" и увезли в неизвестном направлении.

Позже в полицию обратился автомобилист, который заметил в машине нескольких мужчин и девушку с окрававленным лицом. Машину удалось найти, но в салоне были только двое мужчин и пострадавший. Мужчин доставили в отдел полиции для разбирательств.