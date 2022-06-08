Двух зацеперов сняли с поезда «Москва – Петербург»

Двух зацеперов поймали сотрудники транспортной полиции. Ребята решили прокатиться из Москвы в Петербург между вагонами высокоскоростного поезда. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Оказалось, что нарушители - 19-летие москвичи, которые хотели посмотреть на Северную столицу, одна у них не было денег на билеты.

Также полицейскими на станции Рощино был задержан 29-летний зацепер. Молодой человек передвигался в хвостовой части вагона грузового поезда. Правонарушитель решил себя развлечь таким опасным способом.

С нарушителями была проведена профилактическая беседа, а также напомнили им об опасности такого развлечения. В отношении молодых людей составили административные протоколы по статье о нарушении правил поведения граждан на транспорте. Им грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов.