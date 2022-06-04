СК проведет проверку в отношении японца, которого подозревают в избиении детей

В отношении гражданина Японии, которого подозревают в истязании детей, проволит проверку Следственный комитет. Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу 4 июня.

По информации пресс-службы ведомства, проверку в отношении 52-летнего отчима троих детей ведут по признакам статьи об истязании. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургская полиция задержала известнго повара, родом из Японии, по подозрению в издевательствах над 16-летим юношей и девочками 13 и 17 лет. Заявление в полицию написала их мать, которая живет вместе с мужчиной пять лет.