Петербурженка обвинили мужа-японца в издевательствах над детьми

В полицию обратилась петербурженка, которая заявила, что её муж-японец систематически избивает их несовершеннолетних детей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, неработающая 40-летняя женщина обвинила своего 53-летнего мужа, с которым они в браке пять лет, в итсязаниях - причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и насильственных действий в отношении несовершеннолетних детей. В их семье трое детей возрастом 14, 16 и 17 лет. Это не их общие дети.

По факту заявления возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он работает в ресторане поваром и состоит на миграционном учете.