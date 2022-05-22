После аварии на КАД с такси в больнице умерла пассажирка

Получившая тежелые травмы в аварии на КАД пассажирка такси скончалась в Елизаветинской больнице в Петербурге.

Как сообщает "Петербургский дневник", погибшей был 21 год. Девушка пострадала в результате столкновения на внешнем кольце КАД двух машин такси. Водитель одной из машин погиб прямо на месте происшествия, а пострадавшую девушку увезли на скорой, но ее не удалось спасти. Она скончалась уже в больнице.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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