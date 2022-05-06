Петербургский таксист избил пассажирку из-за замечания

Пассажирка такси еле спаслась от агрессивного водителя, который напал на нее после замечания о многочисленных нарушениях правил дорожного движения. Поездку он завершил на безлюдной улице, а оттуда она отправилась в отделение полиции.

Как сообщает телеканал 78.ru, потерпевшая рассказала правоохранителям о том, что во время поездки водитель Hyundai Solaris неоднократно нарушил ПДД, тогда она ему сделала замечание. После этого автомобились накинулся на женщину и начал ей угрожать. После этого он несколько раз ударил и вышвырнул ее из автомобиля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге задержан таксист за домогательства к несовершеннолетней пассажирке. Подозремаевого задержали на двое суток.