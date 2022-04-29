На «Комендантском проспекте» на сотрудника метро кинулся парень с ножом

На станции метро "Комендансткий проспект" в четверг вечером, 28 апреля, шатался мужчина с ножом. Позже он начал бросаться на сотрудников метрполитена. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в вестибюле рядом с турникетами. Пассажиры метро помогли остановить дебошира. Его скрутили и держали до прибытия сотрудников полиции.

Также свидетели инцидента рассказали, что нападавшего ударил по голове один из пассажиров, после чего злоумышленник упал.

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