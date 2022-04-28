Ссора собачников в Петербурге закончилась стрельбой

В Петербурге ссора собачников закончилась нешуточным столкновением. У дома №68, корпус 2 на проспекте Лунчарского мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на площадке для собак.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около 21:30 32-летний собачник начал ссору из-за порядка выгула питомцев и применил оружие. Мужчина дважды выстрелил из травматического пистолета в 37-летнего жителя.

Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу №3. У него нашли открытую черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому на правой лобной доли, пулевое слепое ранение головы, пулевое непроникающее слепое ранение левой половины груди, перелом лобной кости, а также у него обнаружили пластиковую пулю в передней грудной стенке.