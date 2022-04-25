На Каменноостровском проспекте автобус врезался в жилой дом

В Петроградском районе Петербурга в час ночи на большой скорости въехал в здание, которое на пересечении Большой Пушкарской улицы и Каменноостровского проспекта. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Известно, что обошлось без пострадавших. В автобусе не было пассажиров, а пешеходов на месте аварии не было. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По словам свидетелей происшествия, водитель автобуса заявил, что у транспортного средства заклинило рулевое управление, из-за чего он не смог завершить маневр.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Выборгском районе Петербурга в пожаре пострадали трое детей и женщина. Огонь тушили в трехкомнатной квартире.