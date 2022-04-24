На севере Петербурга в пожаре пострадали три ребенка и женщина

В Выборгском районе Петербурга в пожаре пострадали трое детей и женщина. Огонь тушили в трехкомнатной квартире. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

О присшествии спасатели узнали 14:29. Обстановка на площади пяти квадратных метров горела в доме 14/5 по Приозерскому шоссе. Огонь удалось ликвидировать спустя 22 минуты.

В происшествии пострадали четверо: три ребенка и женщина. К ликвидации пожара привлекались три еденицы техники от МЧС и 11 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в доходном доме Мещанского общества на Бородинской горит квартира.