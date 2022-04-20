На Дегтярной улице в подвале дома по запаху нашли труп мужчины

Из-за сильного запаха в Центральном районе Петербурга решили заглянуть в подвал одного из домов. Там нашли гнилостный труп мужчины возрастом около 40 лет. Тело направили в морг для установления причин смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в доме 18/32 по Дегтярной улице. Полицейские не обнаружили на теле мужчины признаки насильственной смерти. Прояснить ситуацию не получилось и с помощью видеонаблюдения - оно на месте происшествия отсутствует.

Погибший был одет в синие брюки и синюю кофту с белыми квадратами. По факту происшествия начали расследование, а также ведутся работы по возбуждению уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге после обнаружения трупа младенца СК начал проверку.