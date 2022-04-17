В Петербурге после обнаружения трупа младенца СК начал проверку

СУ СКР по Петербурге начал проверку после обнаружения трупа младенца на территории Невского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные органы проведут доследственную проверку по факту обнаружения тела ребенка. Его уже направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти мальчика. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что полусгнивший труп мужчины всплыл в пруду в парке "Екатерингоф". Полицейские устанавливают обстоятельства смерти неизвестного мужчины в Адмиралтейском районе Петербурга.