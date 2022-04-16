Полусгнивший труп мужчины всплыл в пруду в парке "Екатерингоф"

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти неизвестного мужчины в Адмиралтейском районе Петербурга. Полусгнивший труп всплыл в пруду в парке "Екатерингоф". Об этом сообщает ALLNW.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в пятницу, 15 апреля. Звонивший рассказал, что у дома по Лифляндской улице, в парке "Екатерингоф", в водоеме нашли труп.

Правоохранители и спасатели действительно нашли там труп неизвестного мужчины, которому на вид около 45 лет. Тело уже было с сильными гнилостными изменениями. Также у погибшего не было части головы, а на ноге был одет носок черного цвета. Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти.