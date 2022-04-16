В Кудрово под окнами многоэтажного дома нашли тело подростка

Накануне вечером в Кудрово под окнами многоэтажного здания обнаружили труп мальчика. Об этом сообщает телеканал 78.

Трагедия произошла около 18:30 на Ленинградской улице. На место происшествия прибыли правоохранители и скорая помощь.

Мальчику было 9 лет, и он был в верхней одежде. Соседи предполагают, что мальчик мог заиграться и случайно выпасть с 10 этажа. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на улице Матроса Железняка восьмилетний ребенок выпал из окна и выжил. За жизнь мальчика несколько дней боролись врачи, однако не смогли его спасти - он скончался в больнице.