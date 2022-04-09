На улице Матроса Железняка восьмилетний ребенок выпал из окна и выжил

В Приморском районе Петербурга восьмилетний ребенок выпал из окна жилого дома. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Как стало известно "Санкт-Петербург.ру", в пятницу утром в службу "112" поступил звонок от женщины, которая рассказала о падении мальчика из окна. По её словам, инцидент произошел у дома 57 по улице Матроса Железняка. Оказалось, что второклассник выпал из окна 11-го этажа на бетонную постройку на шестом этаже около семи часов утра. К месту происшествия прибыли наряд полиции и скорая помощь.

Мальчика госпитализировали в срочном порядке в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.