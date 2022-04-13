Из-за сообщений о заминировании эвакуируют суды Петербурга

В Петербурге в среду, 13 апреля, снова поступают сообщения о заминировании судов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов города.

Неизвестные прислали письма с угрозами в Сестрорецкий, Кронштадтский и Выборгский районные суды. В Сестрорецком суде после этого решили эвакуироваться. Кроме того, в сообщениях, полученных на электронную почту, говорится о минировании аэропорта Пулково, минировании вокзалов и магазинов "Ашан".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в деле о телефонном терроризме в Петербурге 12 подозреваемых. Все задержанные находятся в СИЗО.