В деле о телефонном терроризме в Петербурге 12 подозреваемых

После масштабных обысков, которые прошли в Петербурге по делу о телефонном терроризме 5 марта, задержаны 12 подозреваемых. Как сообщает «Фонтанка», все они находятся в изоляторе временного содержания. В ходе обысков были изъяты около 150 ноутбуков и смартфонов, а также полезные для следствия документы.

Задержанных подозревают в массовой рассылке сообщения о минировании школ, больниц, торговых центров и других объектов в Петербурге. Меру пресечения им изберут в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.