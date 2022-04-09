Два петербуржца прокатились на льдине по Неве

Два неизвестных петербуржца привлекли внимание горожан, прокатившись на льдине около Октябрьской набережной. Об этом рассказали очевидцы в группе "Питер. Читай. Пиши. Люби" в социальной сети "ВКонтакте".

В групе появилось видео с места происшествия. На нем видно, что люди на льдине были одеты в спасательные жилеты, а рядом с ними были сапсерфы. Один из них управлял движением с помощью весла. Автор записи отметил, что для отчаянных мужчин вызвали спасателей.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге запретили выходить на лед водоемов, а нарушителей привлекают к административной ответственности. Рейды по акватории Финского залива усилили поисково-спасательная служба, Государственная инспекция по маломерным судам и полиция.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что в ночь на 10 апреля на реках Петербурга стартует навигация. Вместе с этим начнется и сезон разводных мостов.