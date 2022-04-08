Петербуржец с бутылкой вина пытался прорваться на крейсер "Аврора"

В Петербурге задержали пьяного мужчину, который пытался прорваться на легендарный крейсер "Аврора". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Инцидент произошел накануне около 17:30. Сотрудники ведомства задержали агрессивно настроенного петербуржца, который был вооружен бутылкой вина. Гражданин пытался проникнуть на крейсер "Аврора". Когда его не пустили, он стал агрессивно себя вести и ругаться матом. Это вынудило охрану нажать кнопку тревоги. Вместо экскурсии 28-летний горожанин попал в отделение полиции.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также распитие алкоголя в общественных местах.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что под Выборгом подросток мог убить отчима в присутствии матери. 17-летний пасынок погибшего был пьян.