Под Выборгом подросток мог убить отчима в присутствии матери

Тело 43-летнего мужчины 6 апреля обнаружили в доме в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает ALLNW, в убийстве мужчины заподозрили 17-летнего пасынка.

Следствие считает, что ночью подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с отчимом и в процессе схватился за нож, нанеся погибшему около восьми ударов. Мужчина, вероятно, пытался защищаться, так как несколько ран было обнаружено на руках погибшего. Четыре удара пришлось в грудь мужчины.

Плоховидящая мать подростка все это время находилась рядом. На крики и шум в дом пришел сосед. Открывший ему дверь подросток сказал, что ударил отчима ножом.

Полицейские задержали юношу и увезли в отдел. Уголовное дело возбуждено по факту убийства. Следствие направило в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу. Несмотря на юный возраст, подросток уже был привлечен к ответственности по статье 158 УК РФ (кража). Ранее судим был и погибший — за разбой.

Задержанный подросток, если судить по его страницам в социальных сетях, занимается спортом, играет в компьютерные игры, а также слушает музыкальную рэп-группу, в песнях которой есть нецензурная брань.