На Лиговском неизвестные ранили ножом студента из Китая

В центре Петербурга на студента из Китая напали неизвестные с ножом. Парень попал в больницу, сообщает 78.ru.

Происшествие случилось у дома 52 на Лиговском проспекте вчера вечером, 31 марта. Полиция считает, что на студента напали двое. Один из них пырнул молодого человека ножом в грудь, после чего злоумышленники скрылись. Скорую для пострадавшего вызвали прохожие, его доставили в Мариинскую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители выехали на место и уже изъяли записи камер видеонаблюдения. Преступников разыскивают и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что в Петербурге на пять суток арестовали участников драки на Думской. Один из участников драки может стать фигурантом уголовного дела.