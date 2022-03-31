В Петербурге на пять суток арестовали участников драки на Думской

Трех мужчин, устроивших драку на в Центральном районе Петербурга, отправили под арест на пять суток. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Столкновение произошло из-за громкой музыки, игравшей из проезжавшего мимо ночных заведений на Думской улице автомобиля ВАЗ-2110. Один из участников конфликта в пылу ссоры применил травматический пистолет.

Троих участников драки отправили под арест на пять суток по административной статье. А агрессор с пистолетом может стать фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве.