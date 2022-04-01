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У Благовещенского моста нашли утопленника

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© Фото: Baltphoto

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Тело бездыханного мужчины нашли на льду Невы у Благовещенского моста сегодня утром, 1 апреля. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сотрудникам СК и полиции Петербурга предстоит раскрыть тайну смерти мужчины, которого нашли под Благовещенским мостом. Сообщение об его обнаружении поступило в правоохранительные органы с утра. Мужчина был одет, но не подавала признаков жизни. Его сняли со льда и передали членам следственно-оперативной группы.

Личность погибшего пока не установлена. На вид ему от 35 до 40 лет. Тело уже направили в морг для установления причин смерти.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщало о том, что суд Петербурга вынес решение относительно жителя Ленинградской области, начавшего стрельбу на Думской улице. Обвиняемый сделал четыре выстрела из оружия, напоминающего пистолет.

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