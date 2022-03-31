Суд отправил в СИЗО мужчину за драку на Думской

Суд Петербурга вынес решение относительно жителя Ленинградской области, начавшего стрельбу на Думской улице. Обвиняемый сделал четыре выстрела из оружия, напоминающего пистолет. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов по Петербургу.

В сообщении говорится, что около двух часов ночи у дома №1 на улице Ломоносова подозреваемый совершил не менее четырех выстрелов в сторону граждан. По версии следствия, обвиняемый действовал из хулиганских побуждений. Адвокат мужчины требовал более мягких мер, аргументируя это тем, что у подзащитного есть семья и работа, но суд отправил дебошира в СИЗО почти на месяц.